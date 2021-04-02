راغب علامة واللقاح… الفنان اللبناني محط هجوم شرس

جدة - عبدالحي حسين - خلق الفنان اللبناني راغب علامة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تطعيمه باللقاح ضد كورونا في الإمارات، وهو الذي أعلن سابقا أنه لن يتلقاه.

وصرح علامة، قبل أشهر في إطار مقابلة تلفزيونية، أنه لن يتلقى لقاحا ضد كورونا، لأنه يعتبره مؤامرة، ويعتبر الوباء كذلك أيضا”.

ووجد راغب علامة نفسه محط انتقادات وهجوم، بعد نشره على حسابه بـ”توتير” صورة له أثناء التطعيم، وأوصى الناس بالخطوة نفسها.

ورد علامة على الجدل قائلا: “تماما كمية الجهل الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. ليس فقط في بلادنا العربية لكن أيضا في بلاد الغرب”.

وادعى علامة أنه وفي حديثه عن اللقاح، تم تقطيع تصريحه، وتم استغلال جزء منه في حرب إعلامية، مؤكدا أنه ما زال يرى كورونا حربا عالمية ثالثة.