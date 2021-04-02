وفاة "قاضي صدام حسين" متأثراً بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي القاضي العراقي محمد عريبي والذي عرف بـ"قاضي صدام حسين"، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ52.

وذكرت مصادر لـ"الخليج 365"، أن القاضي محمد العريبي، الذي سبق وأن حاكم الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، في القضية المعروفة بـ"الأنفال"، توفى في أحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا.

العريبي، قاضي عراقي (ولد في عام 1969) في الكرادة الشرقية ببغداد، وتخرج من كلية القانون جامعة بغداد عام 1992، ثم دخل المعهد القضائي عام 1998، وتم تعيينه قاضياً عام 2000 بمرسوم جمهوري خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين.

وعُيِنَ عريبي كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في أغسطس 2004.

وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في الـ 20 من سبتمبر/ أيلول عام 2006 التي نظرت بقضايا "الأنفال" و"الأحداث الشعبانية" و"قصف حلبجة" و"تصفية الأحزاب الدينية".

وتخللت جلسات المحاكمة التي ترأسها العريبي، مشادات كلامية مع الرئيس السابق صدام حسين أفضت في أكثر من مرة إلى طرد الأخير وترتيب أثر قانوني جراء عدم الانضباط والتزام الهدوء داخل القاعة القضائية.

كان العراقي الأسبق صدام حسين فاجاً القاضي العريبي عندما أخبره خلال إحدى جلسات المحاكمة أن والده كان أحد المتعاونين مع النظام بصفة "وكيل أمن".

وبحسب تقرير نشره موقع حكومة إقليم كردستان عام 2007، فإن صدام حسين قبل إعدامه بأيام قليلة كتب عبارة على قصاصة من الورق للقاضي العريبي قائلاً: "أكرهكك كثيرا ولا أطيق رؤيتك وسوف لا أحضر جلسات المحكمة مستقبلاً".

وكان القاضي محمد عريبي، رشح إلى الانتخابات البرلمانية عام 2018، عن كتلة "الفتح"، لكنه لم يستطع حصد الأصوات الكافية لبلوغ عتبة الفوز.