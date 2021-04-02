الرئيس الإسرائيلي: اتفاقيات إبراهيم فرصة لعصر من السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، إن اتفاقيات إبراهيم تجلب الكثير من الأمل والفرص للسلام والازدهار.

وكتب في رسالة وجهها الجمعة إلى قداسة بابا الفاتيكان: "تجلب اتفاقيات إبراهيم الكثير من الأمل وفرصة خاصة لعصر من السلام والاستقرار والتعاون لمنطقتنا".

وأضاف في الرسالة التي تلقت ”الخليج 365” نسخة منها: "آمل أن ينتهز جيراننا الفلسطينيون هذه الفرصة الفريدة أيضًا".

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365” إن الرئيس الإسرائيلي وجه الرسالة بمناسبة عيد الفصح.

وجاء في نص الرسالة: "لسوء الحظ، هذه هي السنة الثانية التي نحتفل فيها بأيامنا المقدسة في ظل جائحة كوفيد 19، وقد أثبت هذا الوباء بشكل قاطع أن الحدود بين الدول هي منطقة مصطنعة، حيث أن المرض لا يفرق بين الأمم أو بين أتباع الديانات المختلفة".

وقال: "أعتقد أن هذا قد عزز وعينا بأهمية التعاون وقيم الأخوة والإنسانية والثقة المتبادلة والمساعدة".

وأضاف: "نحن فخورون بأن عملية التطعيم التي نقوم بها هنا في إسرائيل تصل إلى جميع سكان بلدنا، أتباع جميع الأديان وأفراد جميع الطوائف، نحن نتعاون أيضًا مع جيراننا في المنطقة، الفلسطينيين".

وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن أملعه بلقاء البابا مجددا قبل انتهاء فترة رئاسته في شهر يوليو/تموز المقبل.

وكتب في رسالته: "مع اقتراب موعد انتهاء ولايتي كرئيس قريبًا، آمل أن تتاح لنا الفرصة للالتقاء مرة أخرى لتأكيد التزامي بصلات إسرائيل والكرسي الرسولي بالحرية الدينية في الأرض المقدسة".