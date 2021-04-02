شكرا لقرائتكم خبر عن متمردون يقتلون أربعة عناصر من «حفظ السلام» في مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو- أ ف ب

لقي أربعة عناصر من قوات حفظ السلام الأممية في مالي، مصرعهم، الجمعة، خلال هجوم نفذه متمردون، ضد معسكرهم في أجلهوك شمال شرقي البلاد، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).

وقالت البعثة في بيان: «صدت قوات حفظ السلام ببسالة هجوماً معقداً شنّه العديد من الإرهابيين المدججين بالسلاح، وتظهر حصيلة مؤقتة مقتل أربعة من الخوذ الزرق وسقوط جرحى». وأكد مصدر من البعثة، أن الضحايا من وحدة تشادية منتشرة في المنطقة الواقعة على مسافة نحو 200 كلم من الحدود الجزائرية.