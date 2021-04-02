شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بازوم يؤدي اليمين في النيجر عقب يومين من محاولة الانقلاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامى - أ ف ب

يؤدي رئيس النيجر المنتخب، محمد بازوم اليمين، الجمعة، في العاصمة نيامي، في أوج أزمة، بعد يومين على «محاولة انقلاب» فاشلة، في مراسم يفترض أن يحضرها رؤساء دول إفريقية عدة، في البلاد التي تضربها في السنوات الأخيرة أسوأ هجمات من المتمردين.

وسيتسلم بازوم الحكم من الرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو، في عملية انتقال للسلطة هي الأولى بين رئيسين منتخبين بطريقة ديمقراطية في بلد اتسم تاريخه بالانقلابات. وقالت الحكومة، إن مراسم التنصيب التي ستجرى في المركز الدولي للمؤتمرات في نيامي تأتي بعد فترة وجيزة من «محاولة انقلاب». وأشارت إلى «اعتقال أشخاص على صلة بمحاولة الانقلاب هذه، ويتم البحث عن آخرين». واقتحم جنود مسلحون، ليل الثلاثاء الأربعاء، منطقة مقر ومكاتب الرئاسة في نيامي. لكن الحرس الرئاسي تمكن من صدهم بعد تبادل لإطلاق النار، لا سيما بالأسلحة الثقيلة.

وانتخب بازوم (61 عاماً) في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير/ شباط الماضي، بحصوله على 55 % من الأصوات، في مواجهة الرئيس الأسبق ماهامان عثمان الذي لم يعترف بهزيمته.

واتسم تاريخ النيجر الواقعة في منطقة الساحل، وتعد واحدة من أفقر دول العالم، وتشهد هجمات دامية من المتمردين، بالانقلابات العسكرية، منذ استقلالها عن فرنسا في 1960، إذ شهدت منذ ذلك الوقت أربعة انقلابات.

ومنذ بداية العام، ازدادت الهجمات على المدنيين، إذ قُتل أكثر من 300 شخص في ثلاث هجمات على قرى، ومخيمات في غرب البلاد على الحدود مع مالي.