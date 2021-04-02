شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أرمينيا يحجر نفسه قبل لقائه بوتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

فرض رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الجمعة، حجراً على نفسه تمهيداً لزيارة سيقوم بها إلى روسيا الأسبوع المقبل؛ للقاء الرئيس فلاديمير بوتين في إجراء يعكس التدابير الوقائية المفروضة على من يقتربون من سيد الكرملين.

وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة الأرميني، ماني غيفورغيان للصحفيين: «بسبب الاجتماع مع فلاديمير بوتين يعمل رئيس الوزراء نيكول باشينيان في العزل» اعتباراً من الجمعة.

ومنذ بداية الجائحة تم اتخاذ تدابير صحية صارمة؛ لحماية الرئيس الروسي. وقالت الخدمة الروسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه تم إنشاء نظام متكامل لمن هم على اتصال ببوتين كلفته عدة مليارات من الروبل.

وبموجب النظام، يوضع الموظفون الذين ينقلون الرئيس أو رئيس الوزراء أو غيرهم من كبار المسؤولين في حجر صحي في فنادق أو منتجعات صحية، وكذلك موظفو الكرملين أو المصورون أو حتى المحاربون القدامى الذين كانوا مع بوتين خلال عرض عسكري.

وتطبق هذه الإجراءات على الصحفيين والمسؤولين المحليين في المناطق التي زارها بوتين. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إنها «إجراءات شائعة» و«وضع طبيعي تماماً».

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف الكرملين أنه ركب ممراً معقماً للزوار المصرح لهم بالوصول إلى بوتين في مقر إقامته بالقرب من موسكو؛ حيث أمضى عدة أشهر في العمل في حجر شبه كامل.