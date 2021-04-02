شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يجرون عملية قلب مفتوح لمريض والمستشفى يحترق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «رويترز»

ضرب أطباء روس مثالاً في الشجاعة، الجمعة، بعدما رفضوا الخروج من مستشفى يرجع للعهد القيصري اندلع فيه حريق، وقرروا إنقاذ مريضهم، واستكمال عملية قلب مفتوح كانوا يجرونها عندما شب حريق في سطح المستشفى.

وقال رجال الإطفاء الذين أخمدوا الحريق في مدينة بلاجوفيتشنسك بعد أكثر من ساعتين، إنهم استعملوا مراوح لمنع دخول الدخان إلى غرفة العمليات، وحافظوا على استمرار الكهرباء فيها من خلال مصدر للطاقة.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن طاقماً مكوناً من ثمانية أطباء وممرضين استكملوا العملية في ساعتين، ونقلوا المريض إلى مكان آخر.

ونقلت وسائل إعلام عن الطبيب فالنتين فيلاتوف قوله: «لم يكن أمامنا خيار غير ذلك. كان علينا إنقاذ المريض. فعلنا كل شيء على أعلى مستوى». وأضاف أن العملية كانت لتغيير شرايين.

وأعلنت وزارة الطوارئ، إجلاء 128 فرداً من المستشفى فور اندلاع الحريق. وقالت الوزارة: «بني المستشفى قبل أكثر من قرن في عام 1907، وانتشرت النيران بسرعة في الأسقف الخشبية للسطح».

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وقال فاسيلي أورلوف الحاكم المحلي للإقليم: «تحية للفريق الطبي وفريق الإطفاء».