شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل 1844 طن مساعدات طبية إلى 136 دولة لمواجهة «كوفيد 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

ارتفع حجم المساعدات الطبية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى 1844 طناً، تحتوي على على مستلزمات طبية ومعدات حماية شخصية تم إرسالها إلى 136 دولة حول العالم لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19)، استفاد منها نحو مليون و844 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

وأرسلت الإمارات مؤخراً، طائرة مساعدات تحتوي على 46 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الصحية إلى إثيوبيا، في إطار دعم الوضع الإنساني في إقليم تيحراي، وطائرة غذائية عاجلة إلى جمهورية القمر المتحدة تحتوي على 7.7 طن من المستلزمات والمساعدات الطبية، وطائرة إلى جمهورية غينيا الاستوائية، تشمل مواد طبية وإغاثية وغذائية، وطائرتين لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية إلى السودان محمّلتين بإمدادات تزن 54 طناً بقيمة تناهز ثلاثة ملايين درهم، وطائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى سلوفينيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وسيستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، وطائرة مساعدات طبية خامسة تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص كهدية إلى الشيشان، وسيستفيد منها 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار (كوفيد-19).

كما نقلت طائرة 14.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰة، بالتعاون مع لجنة التكافل في القطاع، استفاد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد-19»، وطائرة مساعدات سابعة إلى السودان تحتوي على 14 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص استفاد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وطائرة مساعدات ثالثة إلى الأردن محمّلة بـ 12 طن من الإمدادات الطبية والمساعدات الحيوية بهدف التصدي للجائحة.

وأمدّت الدولة، جمهورية مقدونيا الشمالية، بطائرة مساعدات على متنها 10 أطنان إمدادات طبية وأجهزة الفحص، استفاد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وطائرة مساعدات تحتوي على 11 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس إلى الجمهورية التونسية، استفاد منها أكثر من 11 ألفاً من العاملين وطائرة مساعدات خامسة تحمل 21 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، ليستفيد منها أكثر من 21 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من أجل تعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد 19»، وطائرتي مساعدات إلى كوستاريكا تحتوي على 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص، وطاجيكستان تحتوي على 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.