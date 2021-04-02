شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المساحات الزراعية والأصناف لمواكبة طلبات المستهلكين في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

أكد عدد من المزارعين قدرتهم على تغطية طلب السوق المحلي بشتى أصناف الخضار طوال شهر رمضان المقبل بنسبة تصل إلى 80%، ومن دون زيادة الأسعار، خاصة مع الاستعداد المبكر للشهر الفضيل، تتمثل في خطط مدروسة مسبقة، وتوسعة المساحات المزروعة وزيادة الأصناف.

وقالوا إنه بهدف عدم إغراق السوق بأصناف محددة، لجأوا إلى تنويع المنتجات، ما يوفر للمستهلكين خيارات وبدائل ذات جودة عالية، إلا أن البعض منهم يتعرض لخسائر فادحة، في ظل شروط تعجيزية تضعها بعض التعاونيات لعرض منتجاتهم في أماكن محددة لها، فضلاً عن فرض رسوم تصل إلى 5 آلاف درهم، وإرجاع الفائض من الكميات غير المباعة يومياً.

وقال المزارع عبدالله خلفان الشريقي، إن الاستعداد لشهر رمضان يكون ضمن خطط مسبقة للمزارع المحلية، خاصة أنه يتزامن مع الموسم الشتوي، الذي يزداد الإقبال على شراء منتجاته، حيث بالإمكان تلبية حاجة السوق بنسبة تصل إلى 80%، ومن دون أن يطرأ على أي من الأصناف أي ارتفاع في السعر، باستثناء بعض الموردين الذين يسعون للكسب السريع، ما يفقدهم ثقة السوق والمستهلكين على حد سواء.

وأضاف أن هناك فئة من المستهلكين تضرروا في الوقت الراهن من إغراق السوق بمنتجات الدول المجاورة، ما جعل المنافسة تحتد بين المنتج المحلي والمستورد، إلا أن زيادة المساحات المزروعة لا يمكنها تعويض الخسائر التي لحقت بالمزارع الوطنية، بينما تكمن الحلول في تكاتف جهود الجهات المعنية بهذا القطاع، كونها تشجع المنتج الوطني واستدامته، من خلال تقنين دخول منتجات من دول مجاورة في ذروة الموسم الشتوي.

استعداد مبكر

بدوره، أوضح المزارع راشد الخاطري، أنه من المتوقع إغراق السوق بالمنتجات المحلية في شهر رمضان، ومع ذلك فإن المزارعين سيحققون مكاسب، في ظل زيادة الثقة بمنتجاتهم وبالأسعار التي لا تزال تحافظ على مستواها ومنافستها للمنتج المستورد.

وتوقع ارتفاع الطلب على المنتجات الوطنية في الأسبوع الأول في رمضان بنسبة تصل إلى 70%، وهو ما دفع المزارعين إلى الاستعداد المبكر، من خلال توسعة مساحات المنتجات، سواء بالبيوت البلاستيكية أو الزجاجية أو الحقول المكشوفة، فضلاً عن تنوع الأصناف كافة.

وحول تشجيع التعاونيات للمزارع الوطنية في عرض المنتجات، من خلال تخصيص مساحات لها، ذكر إنها تعجيزية، حيث تشترط بعض التعاونيات على توريد كمية محدودة وذات مواصفات عالية الجودة، وأصناف معينة، كما أنها تحدد السعر، من دون أن تسمح للمزارع التدخل في ذلك الأمر، ما يعود علينا بالخسائر، الأمر الذي يجعلنا نطالب بوجود جهة ما تكون أشبه بحلقة وصل بيننا وبين التعاونيات، ما يشكل صمام أمان للمزارع الوطنية.

خطط مدروسة

في حين، أوضح المزارع راشد محمد سيف، أن الاستعداد لشهر رمضان يبدأ منذ بداية الموسم الشتوي، من خلال زيادة المساحات المزروعة والأصناف أيضاً، حيث يعمد الغالبية إلى تنويع المنتجات، كي لا يحدث إغراق للسوق، وتجنباً للخسائر، وذلك ضمن خطط مدروسة مسبقاً.

وتابع إن المزارع الوطنية تحتاج إلى دعم، كي تستمر وتتوسع في عملها، وتكون منافساً قوياً للمنتج المستورد، وطوال العام ليس فقط في الموسم الشتوي، الذي يتزامن هذا العام مع حلول شهر رمضان، خاصة أن بعض التعاونيات تفرض رسوماً تصل إلى 5 آلاف درهم لعرض المنتجات في مكان مخصص لها، فضلاً عن إرجاع الكميات الفائضة، ما يعود علينا بخسائر يومية.

سوق تنافسي

أوضح حامد الحامد، المدير التنفيذي في مجموعة «جراسيا»، أن استعداد المزارع الوطنية لشهر رمضان، يأتي على رأس أولويات المزارعين، في ظل زيادة الطلب على المنتجات المحلية، وثقة المستهلك بها، إلا أن ذلك لا يعني القدرة على تلبية الطلب بنسبة عالية، لوجود سوق تنافسي كبير بالدولة، حيث بالإمكان تغطية طلب السوق بـ20% فقط، خاصة أن الموسم المحلي على أعتاب نهايته.

وأشار إلى أن الرسوم التي تفرضها الجمعيات التعاونية على المزارعين لعرض منتجاتهم في ساحات الفروع ترهق كاهلهم، وتدفع البعض إلى عدم الاستمرار في توريد منتجاتهم لهذه التعاونيات، خاصة أن كلفة هذه الرسوم قد تصل للقيمة التشغيلية للمزرعة، وبالتالي فإن المزارع العادية لا يمكن لها مواكبة ذلك، نتيجة عدم جني أي أرباح.

وقال إنه ابتكر صندوقاً خاصة لشهر رمضان، يزن 60 كيلوغراماً، ويشمل مواد غذائية وخضاراً طازجة ومشتقات الثروة الحيوانية، يكفي لأسرة مكونة من 5-7 أفراد، بسعر 450 درهماً، حرصاً منه على توفير سلة غذائية متكاملة للعائلات في الشهر الكريم.

تسويق ناجح

وفي السياق ذاته، أكد محمد يوسف الخاجة، مدير عام جمعية الإمارات التعاونية في دبي أن زيادة مساحة العرض الخاصة بالمنتجات المحلية بنسبة 50%، تأتي ضمن استراتيجية بعيدة المدى لتشجيع المزارعين بالدولة على المضي قدماً في المحافظة على مهنة شهدت خلال فترة عزوف طفيفة، كما أنها تعد واجباً وطنياً لدعم المنتجات الوطنية، في ظل الإقبال على شرائها الذي يزداد يوماً بعد يوم.

وأضاف أن إدارة الجمعية لم تكتف بزيادة مساحات العرض فقط، لكنها توجه المزارعين لوسائل تسويقية ناجحة، مثل تصميم ملصق للأسعار والتعبئة والتغليف، حرصاً منها على منافسة المنتجات المستوردة، والتي تراجع الطلب عليها في ظل جائحة كورونا، حيث أثبت المنتج المحلي قدرته على منافسة البدائل الأخرى.