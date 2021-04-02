شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم تأشيرة الدخول لاستكمال إجراءات الإقامة الذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عبر موقعها الإلكتروني، رسوم التأشيرة متعددة الدخول لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة الذهبية مدتها 6 أشهر بواقع 1150 درهماً يتم دفعها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق الهيئة الإلكتروني https://smartservices.ica.gov.ae / تتضمن 1000 درهم رسوم إصدار، و100 درهم رسوم طلب، و28 درهماً رسوم الخدمة الإلكترونية، و22 رسوم الهيئة.

وأوضحت أن الفئات التي يمكنها الاستفادة من تأشيرة الإقامة الذهبية؛ هم: المستثمرون (استثمارات عامة / مستثمر عقاري)، ورواد أعمال (مالك ومؤسس مشروع)، والمواهب المتخصصة (أطباء/ علماء)، والمتخصصون المبدعون في الثقافة والفن، والمخترعون، والمتخصصون في المجالات العلمية ذات الأولوية والرياضيون، والحاصلون على الدكتوراه، وأصحاب التخصص في مجالات الهندسة والعلوم وعلم الأوبئة والفيروسات والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وهندسة الكمبيوتر وهندسة الإلكترونيات وهندسة البرمجة والكهرباء وعلم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية، والطلاب المتفوقون؛ طلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات.

وبيّـنت الهيئة شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الدولة لعشر سنوات، للمستثمرين في استثمارات عامة داخل الدولة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم؛ حيث يمكن أن يأخذ الاستثمار أحد الأشكال التالية، أن تكون للمستثمر وديعة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم في صندوق استثماري داخل الدولة، أو أن يقوم المستثمر بإنشاء شركة في الدولة برأس مال لا يقل عن مليوني درهم، أو أن يكون شريكاً في شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن مليوني درهم، أو أن تكون لديه عدة استثمارات في الدولة بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم بشرط ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي تلك الاستثمارات.

وتتضمن شروط التأشيرة التالي، أن يكون الرأسمال المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمِر وليس قرضاً، وتقديم أدلة تثبت ذلك الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة، وأن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات، أو ديون تؤثر في ملاءته المالية التي لا تقل عن مليوني درهم، ويمنح المستثمر من خارج الدولة إذناً متعدد الدخول للدولة لمدة 6 أشهر، مع قابلية التجديد لمدة 6 أشهر أخرى، وتشمل التأشيرة طويلة الأمد الزوجة والأولاد، مديراً تنفيذياً واحداً، واستشارياً واحداً، كذلك يتاح للمستثمر تأشيرة لـ 3 من عمال الخدمة المساعدة.

وفيما يخص أصحاب المواهب.. تمنح التأشيرة لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج/الزوجة والأبناء، ويشترط لكافة فئات أصحاب المواهب وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات ذات أولوية للدولة وفقاً للشروط التالية لكل فئة: العلماء، أن يكون العالم مُعتمداً من مجلس علماء الإمارات، أو حاصلاً على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والمبدعون من أهل الثقافة والفن وأن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة والشباب، والمخترعون أن يكون حاصلاً على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة، واعتماد وزارة الاقتصاد، وأصحاب النخبة: للمتمتعين بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها ببراءات اختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة، المديرون التنفيذيون من أصحاب الخبرات العلمية والتحصيل العالي، مثل: مهندس في تخصص نادر يحمل درجة جامعية ويعمل في شركة خاصة في الدولة؛ وذلك للمحافظة على الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة، والأطباء وأصحاب الاختصاص: يلزم توفر شرطين على الأقل من التالي، أن يكون حاصلاً على شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وأن يكون حاصلاً على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب، وأن تكون له إسهامات في إجراء أبحاث ذات طبيعة علمية، أو علمية مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، وأن تكون له مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل صاحب الطلب، وأن يكون حاصلاً على عضوية في منظمة مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، والتي تتطلب عملاً متميزاً لقبول العضوية، وأن يكون حاصلاً على تحصيل علمي لا يقل عن شهادة الدكتوراه، وخبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمل المتقدم، وأن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة، وذات أهمية للدولة.