شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز بلوري شمسي ثلاثي الأبعاد لمعالجة المياه المالحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

صمم فريق بحثي من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا طريقة جديدة ومستدامة لمعالجة المياه المالحة، دون الحاجة لفصل المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

واعتمد الفريق البحثي -الذي ضم كلاً من الدكتور تيجون زانغ والدكتور هونغزيا لي من قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة- على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة تعمل على رفع درجة حرارة المياه المالحة وتبخيرها.

وصمم الفريق جهازاً بلورياً شمسياً ثلاثي الأبعاد يحتوي على صفيحة مصنوعة من مادة الألمنيوم تتميز بفعاليتها وقدرتها الكبيرة على التوصيل الحراري، كما تقوم بفصل عملية تبخير المياه عن عملية الامتصاص، وتكمن وظيفة فاصل الألمنيوم الحراري بإيصال الحرارة من قاعدة الجهاز إلى جدرانه لتتم عملية التبخير، وهو ما ينجم عنه أداء عالي الفعالية في تحويل الحرارة إلى بخار، وتهدف هذه الاستراتيجية المبشرة رغم بساطتها إلى توفير حلول مستدامة وذات كلفة اقتصادية، لا سيما في المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تركز على عمليات معالجة المياه الملحية.

وقال الدكتور تيجون: «يعتبر التخلص من المياه الملحية بالطريقة المناسبة تحدياً بيئياً في غاية الأهمية، فهي تنتج عن العمليات الصناعية الحديثة بكميات كبيرة تتراوح بين مئات اللترات إلى عشرات الآلاف من اللترات، إضافة إلى أن الطرق التقليدية في التخلص من المياه الملحية غير آمنة على النظام البيئي المائي والغطاء النباتي.