شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين المنعقدة اليوم الجمعة، بمقر نادى نقابة المعلمين، إقبال كثيف من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى الانتخابات.

وكانت الانتخابات انطلقت فى تمام الساعة الرابعة عصرا، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساء على أن يجرى الفرز عقب الانتهاء من التصويت وغلق اللجان مباشرة.

وتنتخب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وتجرى الانتخابات فى 32 لجنة انتخابية داخل مقر نادى المعلمين بالجزيرة بالإضافة الى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.