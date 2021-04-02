مغني راي جزائري يركب قوارب الموت وأنباء عن غرقه

جدة - عبدالحي حسين - أدى اختفاء مغني الراي الجزائري الشاب، سهيل لبيض بن عدة، المعروف بسهيل الصغير، إلى تضارب في الأنباء عن مصيره؛ الأمر الذي خلق ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت تقارير إعلامية جزائرية أن الشاب سهيل الصغير عثر عليه جثة في سواحل إسبانيا؛ وذلك بعدما غرق نتيجة فشل محاولته الهجرة سريا إلى أوربا.

في المقابل نفت أسرة المغني الشاب خبر العثور على جثته ميتا في إسبانيا؛ مؤكدة أنه مختفي فعلا، لكن لا شيء يؤكد وفاته.

وأكد الأب أن المغني ركب قوارب الموت، محاولا الهجرة إلى الضفة الأخرى، ولم يعثر عليه لحد الآن منذ الأربعاء الماضي.

ووجه والد المغني المزداد سنة 1999 نداء للسلطات بالتدخل، ووضع حد لعصابة مختصة في الاتجار بالبشر في بلدية عين الترك، التي تشكل نقطة لانطلاق قوارب الموت نحو إسبانيا.