مندوبية وزارة الصحة: لا توقف للعمليات الجراحية بالمستشفى الإقليمي لإفران… والرائج مجرد إشاعات

جدة - عبدالحي حسين - نفت المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم إفران، اليوم الجمعة، الأخبار التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي، بكون العمليات الجراحية متوقفة في المستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو إقليم إفران، وأن الأطباء الاختصاصيين في الإنعاش والتخدير لا يمتثلون لواجبهم المهني، وأن المعدات والتجهيزات معطلة.

وأكد المصدر نفسه، أن الطاقم الطبي والتمريضي يجري العمليات الجراحية في المستشفى المذكور بصفة عادية، بتجهيزات ومعدات المستشفى ذاته، وهو الطاقم الذي أبلى البلاء الحسن؛ شأنه شأن كل جنود الصفوف الأمامية طيلة جائحة “كوفيد19”.

وأعلنت مندوبية الصحة لإقليم إفران، أنها بصدد التهييء لحملة طبية للجراحة الأحشائية تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس- مكناس، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية لإفران، في مبادرة ذات بعد إنساني؛ تستهدف 44 مستفيدا من السكان المعوزين؛ وذلك أيام 3- 4 أبريل 2021 بتعاون مع أطباء من مختلف جهات المملكة.

