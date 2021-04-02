شكرا لقرائتكم خبر عن "G7" قلقة من الأوضاع في إقليم تغراي الإثيوبي وتدين قتل المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) عن قلقهم العميق تجاه الأوضاع الإنسانية في إقليم تغراي الإثيوبي الذي شهد معارك بين الحكومة والمتمردين خلال الفترة الماضية.

وقال وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك اليوم : ندين قتل المدنيين والاعتداءات على أساس الجنس والنوع والقصف العشوائي والتهجير القسري لسكان تيغراي واللاجئين الإريتريين. وأضاف وزراء الخارجية: إننا ندرك الالتزامات الأخيرة التي تعهدت بها حكومة إثيوبيا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ونتطلع إلى رؤية هذه الالتزامات تُنفذ.

ودعت المجموعة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي وإفساح الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة في نفس الوقت دعمها لجميع مساعي إيجاد حل دائم للأزمة هناك عبر الطرق السلمية.