شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان.. مصرع 50 شخصاً في أسوأ حادث قطار منذ 70عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 50 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 146 بعدما خرج قطار سريع يقل نحو 500 راكب عن القضبان في نفق بشرق تايوان اليوم الجمعة بعدما اصطدم بشاحنة انزلقت عن طريق يؤدي إلى موقع إنشاءات قريب في أسوأ كارثة للسكك الحديدية في سبعة عقود.

وقال فينج هوي شينج نائب مدير إدارة السكك الحديدية في تايوان للصحفيين إن القطار خرج عن القضبان شمالي مدينة هوالين بشرق تايوان بعدما اصطدم بشاحنة انزلقت عن طريق يؤدي إلى موقع إنشاءات قريب.

ويذكر أنه في عام 2018 لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 175 عندما خرج قطار عن القضبان في شمال شرق تايوان. وتشير التقديرات إلى أن 64 شخصا لاقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في قطار بشمال شرق تايوان في 1948.