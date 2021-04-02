شكرا لقرائتكم خبر عن 5882 إصابة و30 وفاة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية عراقية اليوم الجمعة أن 30 شخصا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 14الفا .390

وذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة في العراق أن عدد حالات الإصابة الجديدة سجلت 5882 حالة ليرتفع العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا إلى862 ألفا و821 إصابة في حين سجلت حالات الشفاء4119 حالة ليصل العدد الكلي لحالات الشفاء إلى 768 ألفا و.215

واوضح البيان أن عدد الفحوصات المختبرية للساعات الماضية بلغت 43الفا و192 فحصا ليبلغ العدد الكلي للفحوصات المختبرية 8 ملايين و122الفا و169 فحصا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح لنفس الفترة 13الفا و443 ليصل عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد بفيروس كورونا في أرجاء العراق إلى 84الف 662 شخصا.