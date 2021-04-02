شكرا لقرائتكم خبر عن بكين : تطعيم جميع البالغين بنهاية مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم العاصمة الصينية بكين تطعيم جميع البالغين في منطقتين رئيسيتين، واثنتين أخريين حيث توجد المطارات، وذلك بحلول نهاية أبريل، بحسب ما ذكرته صحيفة بكين ديلي نقلا عن اجتماع حكومي.

أما تطعيم البالغين في المناطق الأخرى في بكين، فسوف يكتمل بحلول نهاية مايو، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) إلى أن البلاد يمكنها تطعيم ما بين 70 إلى 80 % من السكان بحلول منتصف .2022