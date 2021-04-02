انت الان تتابع خبر الصحة توجه دوائرها باستكمال إجراءات مباشرة الخريجين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الجمعة، دوائر الوزارة باستكمال الإجراءات لغرض مباشرة خريجي ٢٠١٨ -٢٠١٩.