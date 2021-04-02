انت الان تتابع خبر الصحة توجه دوائرها باستكمال إجراءات مباشرة الخريجين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الجمعة، دوائر الوزارة باستكمال الإجراءات لغرض مباشرة خريجي ٢٠١٨ -٢٠١٩.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن وزيرها "وجه دوائر الصحة في بغداد والمحافظات باستكمال الاجراءات لغرض مباشرة خريجي ٢٠١٨ -٢٠١٩ من المشمولين بقانون ٦ لسنة ٢٠٠٠ والتعديل الثالث والعلوميين وكذلك الايعاز لدائرة التخطيط لاستكمال الاجراءات الخاصة بتعيين خريجي ٢٠١٩-٢٠٢٠ والعلوميين ومباشرة كافة الخريجين بصورة عاجلة بعد نشر الموازنة بجريدة الوقائع العراقية".