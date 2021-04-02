انت الان تتابع خبر مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير نفق وعجلة لهم في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير عجلة ونفق وخزانات تابعة لهم في صلاح الدين.
وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قوة من مقر قيادة عمليات صلاح الدين، تشرع بواجب تفتيش مكان الضربة الجوية في منطقة العيث".
وأضاف البيان، أنه "كانت نتائجها، قتل ٣ من عناصر عصابات داعش الإرهابية الدواعش وتدمير ٤ دراجات نارية ومولد كهربائي ونفق وعجلة متروكة نوع سلفادور، فضلا عن تدمير خزان ماء واخر للوقود".
وأضاف البيان، أنه "كانت نتائجها، قتل ٣ من عناصر عصابات داعش الإرهابية الدواعش وتدمير ٤ دراجات نارية ومولد كهربائي ونفق وعجلة متروكة نوع سلفادور، فضلا عن تدمير خزان ماء واخر للوقود".