واشنطن "منفتحة" على عقد محادثات مباشرة مع طهران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستشارك في اجتماع الأسبوع المقبل في فيينا لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة أنها "منفتحة" على عقد محادثات "مباشرة" مع طهران.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "لا نتوقع تحقيق اختراق فورا إذ ستكون أمامنا محادثات صعبة. لكننا نعتقد أن هذه خطوة مفيدة إلى الأمام".

وأضاف "لا نتوقع حاليا بأن تجري محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار هذه العملية، لكن الولايات المتحدة منفتحة على الأمر".

وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة أن فيينا ستستضيف الأسبوع المقبل محادثات بحضور شخصي لكافة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الموقع في 2015 وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه.

وأفاد الأوروبيون أن اتصالات "منفصلة" ستجري في فيينا مع الولايات المتحدة، بينما سارعت إيران للتعبير عن رفضها لأي اجتماع مباشر مع واشنطن مطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن أولا برفع العقوبات.

وذكر برايس أن "المسائل الأساسية" المطروحة للنقاش في فيينا ستكون "الخطوات النووية التي سيتعين على إيران القيام بها من أجل معاودة الالتزام ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق النووي)، وخطوات تخفيف العقوبات التي ستحتاج الولايات المتحدة لاتّخاذها من أجل معاودة الالتزام كذلك".

وأصرّت إيران أن على الولايات المتحدة التحرّك أولا عبر رفع العقوبات التي فرضها ترامب وتتضمن محاولة أحادية الجانب لوقف جميع صادراتها النفطية، قبل التراجع عن الخطوات التي اتّخذتها للتخلي عن التزاماتها احتجاجا على انسحاب واشنطن من الاتفاق.

كما ستشارك بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا في محادثات فيينا، وهي الدول التي بقيت منضوية في الاتفاق وداعمة له.