شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد جبهة الكسارة.. ضربة موجعة للحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في مواجهات مأرب، قتل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة الكسارة غرب المحافظة. وأكدت مصادر يمينة موثوقة، اليوم (الجمعة)، مقتل قائد كتيبة التدخل السريع قصي شايع نصيب العماري المكنى (أبو ذنوب)، المنحدر من منطقة آل عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري قوله: إن أفراد من الجيش قاموا بنقل جثة القيادي الحوثي العماري إلى مستشفى مأرب.

وأحبطت قوات الشرعية أمس الخميس هجوماً شنته مليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب المحافظة. فيما أكدت مصادر عسكرية سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، سلسلة غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية.

وأعلنت مصادر يمنية إحباط هجوم حوثي على المدنيين في مأرب، باستخدام صاروخ باليستي، مؤكدة أن مليشيا الحوثي تعرض حياة ملايين المدنيين للخطر، وأكدت تدمير صاروخ باليستي ومنصة الإطلاق تتبع للمليشيا في جبهة بمأرب. وتشن المليشيا الإرهابية منذ شهر فبراير هجوما على مأرب، وحركت عناصرها أسلحة ثقيلة، إلا أنها لم تحقق أي تقدم وسط مقاومة شديدة من القبائل المحلية والقوات الشرعية.