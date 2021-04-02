شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تتهم تركيا بتنفيذ مناورات خطرة في بحر إيجه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

اتهمت اليونان، الجمعة، تركيا بـ«تصعيد» في بحر إيجه من خلال القيام «بمناورات خطرة»، وعبر تشجيع مهاجرين على التوجه إلى أراضيها، بوابة العبور الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الهجرة اليونانية في بيان: «هذا الصباح، أبلغ خفر السواحل اليوناني عن حوادث عدة رافق فيها خفر السواحل والبحرية التركية قوارب هشة للمهاجرين إلى الحدود الأوروبية، في محاولة للتسبب بتصعيد مع اليونان».

وجاء ذلك، بعدما أعلن خفر السواحل اليوناني في وقت سابق، أن إحدى دورياته قرب جزيرة ليسبوس تعرضت «لمضايقات» من زورق تركي كان يقوم «بمناورات خطرة». ونشروا مقطع فيديو يظهر، بحسب قولهم، قارباً لخفر السواحل التركي يقترب بشكل خطر من القارب اليوناني إلى حد جعله يهتز. وأكدت أثينا، أن القوارب التركية حاولت مرتين مساعدة زوارق مهاجرين على الدخول في المياه الإقليمية اليونانية. وخلال أحد هذين الحادثين، حاولت دوريتان تركيتان «دفع» زورق مهاجرين إلى المياه اليونانية.

وتريد أثينا أن تراقب أنقرة طرق الهجرة بشكل أفضل، وأن تستعيد إلى أراضيها من الجزر اليونانية 1450 شخصاً رفضت طلبات اللجوء التي قدموها. خلال زيارة إلى جزيرة ليسبوس هذا الأسبوع، دعت المفوضة الأوروبية إيلفا جوهانسون «تركيا إلى إعادة قبول المهاجرين الذين يعادون من اليونان بشكل عاجل».