شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية متنوعة في أيام الشارقة التراثية بخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: بكر المحاسنة

تتواصل فعاليات أيام الشارقة التراثية بمدينة خورفكان في يومها السادس، وشهدت المنطقة التراثية فعاليات ثقافية وشعبية متنوعة، تضمنت لوحات إبداعية لجمهور كبير من عشاق ومحبي التراث، بينها استعراضات في فن الرزيف الحربي، والليوا الشعبية، ورقصات أوكرانية شعبية على مسرح المنطقة التراثية.

ونظم معهد الشارقة للتراث في خورفكان جلسة بعنوان «الدور الاجتماعي للفرجان قديماً» قدمها د. عبدالله سليمان المغني الأستاذ المساعد للتاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الشارقة فرع خورفكان، بحضور د. راشد النقبي رئيس المجلس البلدي في خورفكان، وشذى علاي النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وخالد الشحي مدير معهد الشارقة للتراث فرع خورفكان. وركزت الجلسة على ضرورة المحافظة على القيم التراثية والمكتسبات القيمية التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، وعدم الانجراف نحو ماديات الحضارة أو المدنية المعاصرة، وتعزيز اللحمة الاجتماعية الجميلة.

وتم عرض مسرحية الدمى «فطامي وأسماك الزينة» للأطفال على مسرح المنطقة التراثية في مدينة خورفكان. وشهدت أجنحة الجهات الحكومية الثقافية والاجتماعية والرياضية المشاركة في أيام الشارقة التراثية بمدينة خورفكان إقبالاً لافتاً من زوار المنطقة التراثية، حيث يشارك نادي خورفكان الثقافي الرياضي في تنظيم مرسم حر للأطفال وورش تعليم لعبة الشطرنج، وعرض العديد من الصور القديمة لبطولات النادي.

ويعرض نادي سيدات خورفكان مشغولات مركز إبداع التابع للنادي والذي يتضمن مشغولات وملابس مطرزة بطريقة تراثية وأكسسوارات وزينة النساء والهدايا، كما يقدم النادي مشغولات يدوية مصنوعة من القش وسعف النخيل والبراقع المزينة والمداخن المزينة بطرق تراثية.

وتشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة في أيام الشارقة التراثية بمدينة خورفكان، بعرض لبعض الأسلحة القديمة، وصورة لأول قائد لشرطة الشارقة، وصورة لأول بطاقة عسكرية، وصورة لأول شهيد، كما يعرض الجناح مجلة الشرطي، وهي شرطية ثقافية أمنية، ومجلة الشرطي الصغير، ويقدم التوعية للزوار عن الثقافة الأمنية.

وتعرض هيئة البيئة والمحميات الطبيعية العديد من الأعشاب الطبية الطبيعية التي كانت تستخدم في علاج الكثير من الأمراض السائدة في الماضي، وما زال البعض يستخدم هذه الأعشاب في معالجة الأمراض ويعرض الجناح بعض النباتات والأشجار البرية. أما نادي خورفكان للمعاقين فيعرض صوراً لأنشطة وبرامج النادي والبطولات التي ينظمها لأصحاب الهمم، بينما يعرض نادي الشارقة للصقارين أدوات ومعدات للصيد بالصقور، وبعض الصور للصقور المتنوعة. ويقدم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية مجسمات لسفن متنوعة ومنشورات لأنشطة النادي، وتعرض جمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك العديد من أدوات صيد الأسماك التقليدية في الماضي مثل القرقور والليلخ والميدار، وغيرها، كما يضم الركن صوراً لرحلات صيد قديمة، وفي ركن آخر تقدم جمعية خورفكان للثقافة والفنون الشعبية والتراث شرحاً مفصلاً عن الفنون الشعبية الإماراتية.