الجماعة تبدل مواقفها وتعلن تأييدها للرئيس.. إعلامي لبناني يفضح الإخوان بعد تصريحات السيسي حول سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

فضح الإعلامي اللبناني نديم قطيش إعلاميي جماعة الإخوان الإرهابية وتباين مواقفهم بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي والتصريحات غير المسبوقة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي قد حذر، الثلاثاء الماضي، من المساس بمياه مصر في تعليقه على تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والذي تخشى القاهرة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.

وقال السيسي: "نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد ومن يريد أن يجرب فليتفضل".

وكشف الإعلامي، خلال برنامجه "الليلة مع نديم" المذاع على شبكة "سكاي نيوز عربية"، تعليقات إعلاميي جماعة الإخوان على تصريحات الرئيس السيسي بشأن سد النهضة، حيث وصفوها بـ "الجيدة وأنها بمثابة رسالة قوية للإثيوبيين"، في تأييد واضح لمصر وسياسات الرئيس تجاه القضية المثيرة للجدل.

وعلّق نديم قطيش على هذه التعليقات ساخراً بأنها تباين واضح في مواقف الإخوان، بعد أن سخروا من تعامل مصر مع أزمة سفينة "إيفر جيفن" بقناة السويس، قبل أن تتبدل إلى تأييد صارخ لتصريحات الرئيس السيسي وتلويحه بالتصعيد في حال عدم الاتفاق مع إثيوبيا على حل لأزمة السد.

كما عرض نديم تعليقات إعلاميي الإخوان مؤكدين أن قدرات مصر العسكرية تستطيع أن توجه ضربة جوية لتدمير سد النهضة الإثيوبي.