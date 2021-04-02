بدء التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، التصويت فى انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الصحفيين على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وكان الاجتماع العادى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، عُقد بعد اكتمال النصاب القانونى لمناقشة جدول الأعمال والذى يتضمن التصديق على تقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

ويكون التصويت فى الانتخابات عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، لانتخاب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

تجرى الانتخابات فى 32 لجنة انتخابية داخل مقر نادى المعلمين بالجزيرة بالإضافة الى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وكان بدأ منذ قليل، الاجتماع العادى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بعد اكتمال النصاب القانونى لمناقشة جدول الأعمال والذى يتضمن التصديق على تقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت فى الانتخابات عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، لانتخاب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.