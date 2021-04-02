شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: نقابة الصحفيين حصلت على 125 مليون جنيه دعم من الدولة خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، عن حصول النقابة على دعم مادى من الدولة 125 مليون جنيه خلال عامين وكان الدعم مهم فى أكثر من أمر، الأول أن الجميع حدث له إيذاء بسبب جائحة كورونا، وتم إنفاق حوالى 25 مليون فى مشروع العلاج.

وأضاف خالد ميرى فى كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أنه تم توجيه جزء أيضًا المعاشات وكل أنشطة النقابة، موضحا أن آخر عامين كانوا الأكثر إنفاقا فى ملف القروض والإعلانات للزملاء.

وكان بدأ منذ قليل، الاجتماع العادى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بعد اكتمال النصاب القانونى لمناقشة جدول الأعمال والذى يتضمن التصديق على تقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت فى الانتخابات عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، لانتخاب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وتجرى الانتخابات فى 32 لجنة إنتخابية داخل مقر نادى المعلمين بالجزيرة بالاضافة الى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.