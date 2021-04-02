التحريات كشفت السبب.. اتهام عامل بقتل جارته وإصابة شقيقه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط عامل؛ لاتهامه بقتل جارته وإصابة شقيقه بجروح قطعية في نوبة هياج أصابته بدائرة مركز بلبيس.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصولً: "زينات.ح.س"، 79 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بدائرة مركز بلبيس، جثة هامدة مصابة بطعنة نافذة بالبطن، و"خليل.ر.خ"، 40 عامًا، نجار، جارها، مصاب بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ع" 24 عامًا، شقيق المصاب، وأنه أصيب بنوبة هياج أصاب على إثرها شقيقه وقتل جارته، والتي تصادف مرورها أمام المنزل وقتل الواقعة.

جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.