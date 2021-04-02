بحوزته جواز 'شبيه له'.. اعتقال مسافر عراقي في مطار البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط مسافر عراقي بحوزته جواز سفر بلغاري غير عائد له، في مطار البصرة.

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "منفذ مطار البصرة الدولي تمكن من ضبط مسافر عراقي بحوزته جواز سفر بلغاري غير عائد له (شبيه) يروم السفر الى العاصمة صوفيا على متن الخطوط الجوية القطرية".



وأضاف البيان، أنه "تم إحالة المسافر الى مركز شرطة المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

