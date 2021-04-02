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القبض على 11 متهماً وضبط سلاح واعتدة في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 11 متهماً بجرائم جنائية خلال تنفيذ عمليات أمنية استباقية في قضاء المجر الكبير.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير وبدعم وإسناد من فوج طوارئ ميسان الثاني وسرية سوات، القت القبض على عدد من المتهمين من بينهم مطلوب وفق جريمة الارهاب لارتكابه جريمة إطلاق النار على دار سكني لاحد المواطنين "ما يعرف بالدگة العشائرية".

واضاف البيان "اما بقية المتهمين فمطلوبين وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات العراقي "شروع بالقتل"، مشيرا الى انه "تم ضبط سلاح ناري نوع كلاشينكوف مع اعتدة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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