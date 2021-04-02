تحضيراً للأولمبياد.. تحديد موعد تصفيات المنتخب الوطني للتايكوندو

يستعد الاتحاد العراقي للتايكواندو، لتنظيم التصفيات المحلية لاختيار عناصر المنتخب الوطني (رجال/متقدمين) لتمثيل العراق في بطولتي اسيا والاولمبياد.

وقال رئيس الاتحاد ابراهيم البهادلي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "يوم الاحد المصادف 11/4/2021 سيكون موعداً لانطلاق التصفيات في بغداد لاختيار العناصر الوطنية للمشاركة في المنافسات المؤهلة لاولمبياد طوكيو وبطولة اسيا".



واضاف "سيتم نشر ضوابط البطولة خلال اليومين القادمين وهي فرصة لاعادة النشاطات لعائلة التايكواندو والمضي نحو بناء وتطوير اللعبة في العراق".

