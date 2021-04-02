الانبار تصدر قراراً جديداً يخص الطلبة والكوادر التدريسية وحظر التجوال

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، اليوم الجمعة، السماح للطلبة والكوادر التدريسية بالتنقل بين الأقضية والنواحي خلال فترة حظر التجوال.

وقال الدليمي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "تقرر السماح للطلبة والكوادر التدريسية والعائلات التي ترافقهم بالمرور من خلال السيطرات وتسهيل تنقلهم بين الاقضية والنواحي لاداء الامتحانات ابتداءً من صباح يوم غد السبت الموافق الثالث من نيسان عام 2021 وحتى إشعار آخر".

