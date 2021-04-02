الأزمة النيابية توضح بشأن حظر التجوال خلال رمضان

وأكد على "ضرورة الإسراع بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس في مراكز وزارة الصحة المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات لأنها تشكل إطار وقائي هام يساعد على تخفيف حدة الإصابات والوفيات".

بغداد - ياسين صفوان - أوضحت خلية الأزمة النيابية، اليوم الجمعة، موقفها بشأن حظر التجوال خلال شهر رمضان المقبل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012