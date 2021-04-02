"الحشيش" في نيويورك.. "مباح" بالأماكن العامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قانون جديد لتدخين الماريجوانا في نيويورك الأمريكية يجيز استهلاك "الحشيش" للترفيه حتى في الأماكن العامة.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن شرطة نيويورك أوضحت للضباط كيفية تنفيذ القانون الجديد للولاية المتعلق بتدخين الماريجوانا.

ويتضمن السماح للبالغين بالتدخين في الأماكن العامة، وتجاهل تبادل السجائر ما لم تنطو العملية على المال، وحظر تفتيش المركبات على أساس الرائحة فقط.



وتفيد مذكرة مكونة من أربع صفحات بأن ضباط الشرطة لا يمكنهم "الاقتراب أو إيقاف أو احتجاز" سجين مطلق سراحه بسبب التدخين أو حيازة تلك المواد، حتى ولو كانوا يعلمون أنه ليس من المفترض أن يفعل السجين السابق ذلك.

وبدلًا من ذلك، يتعين عليهم إشعار ضباط إطلاق السراح المشروط المعنيين؛ لتطبيق الشروط التي خرج بموجبها من السجن.

وأشارت المذكرة إلى أن "التغييرات الشاملة" في التنفيذ هي نتيجة توقيع حاكم الولاية أندرو كومو على مشروع قانون يتيح استخدام تلك الأعشاب وبيعها وزراعتها.

والإرشادات المحددة الواردة بالمذكرة توجه رجال الشرطة بأن الأشخاص البالغين 21 عامًا وأكثر يمكنهم قانونيا تدخين الماريجوانا "تقريبًا في أي مكان مسموح فيه بالتدخين، بما في ذلك الأرصفة والأماكن العامة".

ولفتت المذكرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن رائحة الحشيش "المحترق وغير المحترق" وحده لم يعد يحدد كسبب جريمة لتفتيش المركبة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر من شرطة نيويورك قوله إن قانون المخدرات الجديد المتساهل قد يكون كارثيا على السلامة العامة، مضيفًا: "نحن نقول دائمًا إن المخدرات تعادل الأسلحة. عندما تشم الحشيش، يمكنك أن توقف السيارة على جنب. الآن لا يمكنك ذلك."

وتابع: "هذا سيئ، لا سيما في ظل استمرار عنف السلاح".