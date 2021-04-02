تشكيل البرلمان.. مطلب سريع لمفوضية مراقبة سلام جنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت مفوضية مراقبة وتقييم اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، الجمعة، الحكومة الانتقالية بالإسراع في تشكيل البرلمان ومجلس الولايات.

كما حثت المفوضية (تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة) بالإسراع بتشكيل المجالس التشريعية بالولايات العشر، مع ضرورة الالتزام بتمثيل المرأة وفقا للنسبة المحددة باتفاق السلام.

وقال رئيس المفوضية شارلس تاي غيتواي، في تصريحات إعلامية أدلى بها اليوم بالعاصمة جوبا، إن الإسراع بتشكيل البرلمان القومي من شأنه أن يقود لتحقيق الإصلاحات التي تحدثت عنها الاتفاقية في القوانين والتشريعات العدلية.

وأضاف: "هناك حاجة ماسة لتكوين البرلمان حتى تتم مناقشة وإجازة التشريعات الجديدة والقيام بالإصلاحات المطلوبة، مع مراعاة تمثيل المرأة بنسبة 35%".

كما طالب غيتواي أطراف اتفاق السلام بتجديد التفويض الممنوح لمفوضية مراجعة الدستور بعد أن انتهت صلاحيتها في فبراير/ شباط الماضي، موضحا أنها لا تستطيع القيام بعملها ما لم يتم تجديد التفويض الممنوح لها.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الرئاسة بدولة جنوب السودان أن الأطراف الموقعة على اتفاق السلام قدمت ترشيحاتها للبرلمان القومي والمجالس الولائية للرئيس، ولم يتبق سوى إعلان إعادة تشكيلها وفقا للنسب التي نصت عليها اتفاقية السلام.

والشهر الماضي، استكملت أطراف اتفاق السلام تشكيل الحكومات الولائية، في خطوة جاءت بعد مضي عام كامل من تكوين الحكومة الاتحادية وتعيين الرئيس ونوابه الخمسة.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، فيما لم تستكمل بعد بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.