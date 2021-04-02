وزير الخارجية السعودي يعدد "فوائد هائلة" للسلام مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ما اعتبره فوائد هائلة للسلام مع إسرائيل، مشيرا إلى وجود صفقة على الطاولة منذ عام 2002، في إشارة لمبادرة السلام العربية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان لشبكة "سن إن إن" الإخبارية الأمريكية الخميس إن "تطبيع وضع إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل... وسيكون مفيدا للغاية، اقتصاديا واجتماعيا ومن منظور أمني".

وجاء تصريح الوزير السعودي في معرض رده على سؤال عما إذا كانت هناك صفقة تطبيع وشيكة بين المملكة وإسرائيل.

ومنذ مبادرة الإمارات بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل في منتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لحقت بها كل من البحرين والسودان والمغرب، ويتوقع مراقبون وساسة انضمام دول أخرى.

وكان لتوقيع الإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل أثر إيجابي على القضية الفلسطينية، إذ أوقف الاتفاق ضم تل أبيب أراضي فلسطينية، في خطوة كانت ستكتب نهاية لحل الدولتين الذي تتمسك به المجموعة العربية كأساس لأي اتفاق سلام مع إسرائيل.

وأشار الوزير السعودي في تصريحه إلى ضرورة إحراز تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح أن هناك صفقة تطبيع مطروحة على الطاولة منذ عام 2002 وهي مبادرة السلام العربية، "وحتى قبل ذلك، كانت لدينا المبادرة الأولى التي قدمتها المملكة سنة 1982، والتي طرحت آفاق التطبيع الكامل والتام مع إسرائيل مقابل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية".

وأضاف: "الآن لا يمكن أن تنجح عملية في المنطقة ما لم نعالج القضية الفلسطينية، واستطعنا إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وهذا يمنح الفلسطينيين الكرامة ويمنحهم حقوقهم".

وقال بن فرحان: "إذا استطعنا إيجاد طريق نحو ذلك، فأعتقد أنه سيمكننا رؤية منطقة أكثر أمانا بحد كبير وأكثر ازدهارا، حيث يمكن للجميع المساهمة في ازدهارها بما في ذلك إسرائيل".