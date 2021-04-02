الهيئة الاسلامية بالنمسا تعلق اداء صلاة الجمعة في جميع المساجد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الهيئة الاسلامية في النمسا تعليق اداء صلاة الجمعة في كافة مساجد النمسا ابتداء من اليوم حتى انتهاء تدابير الاغلاق الشامل الرابع وذلك للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت الهيئة في بيان ان هذه التدابير تأتي التزاما بالإجراءات والقيود المفروضة من قبل السلطات المعنية بهدف الحد من انتشار الجائحة والحفاظ على حياة الناس.

يذكر ان الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا سمحت في فبراير الماضي بفتح دور العبادة لتأدية الصلوات بعد ان تم تعليقها في شهر يناير بسبب تفشي الفيروس التاجي.

ويعتبر الاسلام في النمسا ثاني اكبر دين من حيث الانتشار بعد المسيحية الكاثوليكية اذ يصل عدد المسلمين في هذا البلد الى اكثر من 800 الف نسمة.

وبدأت النمسا امس اجراءات الاغلاق الشامل وهو الرابع منذ مارس 2020 حيث طبقت قيودا على التواصل والزيارات والخروج اضافة الى حظر التجول و اغلاق جميع المؤسسات التجارية غير الضرورية والمدارس فضلا عن الزامية ارتداء اقنعة الوجه في الاماكن المفتوحة المزدحمة.