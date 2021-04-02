شكرا لقرائتكم خبر عن باريس: اعتقال «متسلل» إلى قصر الإليزيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتقلت السلطات الفرنسية، شخصاً يحمل زجاجة حارقة حاول التسلل إلى قصر الإليزيه في باريس، بحسب ما أعلنت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية اليوم (الجمعة). وذكرت الصحيفة أن الرجل تم رصده وهو يحاول تسلق السياج حول القصر برفقة شخصين كانا يصوران العملية. وقالت إن الشرطة ألقت القبض على الأشخاص الـ3 ووضعتهم قيد الاعتقال للاشتباه في محاولة تنفيذ أعمال عنف باستخدام أسلحة. وأضافت أن جهة التحقيق تعمل على تحديد ما إذا كان الرجل ألقى الزجاجة بالتعمد أو فقط أسقطها قبل توقيفه. ولم تتبين بعد دوافع المشتبه بهم في الحادثة. لكن الصحيفة الفرنسية أعلنت أن المعطيات الأولية تفيد بأن تحليل سائل الزجاجة ظهر أنه غير خطير.

