الاتحاد المصري يعتذر لمحمد صلاح بسبب «سيلفي»

القاهرة: ”الخليج 365”

تواصلت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، مع محمد صلاح نجم «الفراعنة» وليفربول الانجليزي، واعتذروا له على المشهد الذي وقع عقب المباراة أمام جزر القمر باستاد القاهرة، وتعهدوا له بعدم تكراره مستقبلاً، كما سيتم إخطار ليفربول رسمياً بالأمر نفسه.

واعترف مسؤولو اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، بوجود قصور في التنظيم في مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا باستاد القاهرة، ما تسبب بالمشهد الذي حدث بعدما دخل بعض الأفراد أرض الملعب للتصوير مع محمد صلاح والتقاط «سيلفي»، كما حاول أحد الأشخاص تقبيله ضارباً بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا عرض الحائط.

وغادر محمد صلاح القاهرة، الثلاثاء، بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر والتأهل رسمياً لكأس أمم إفريقيا 2022، حيث تربع «الفراعنة» على قمة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة.