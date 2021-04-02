شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان وأمريكا تهدفان إلى التوصل لاتفاق بشأن إمداد الرقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قالت صحيفة «نيكي»، الجمعة، إن اليابان والولايات المتحدة ستتعاونان بشأن إمدادات مكونات مهمة للرقائق، وتهدفان إلى التوصل لاتفاق في هذا الشأن حين يجتمع زعيما البلدين في وقت لاحق من الشهر الجاري، بسبب ظروف تتعلق بالجانب الأمريكي.

ومن المقرر أن يصبح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أول زعيم أجنبي يزور الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن الاجتماع، الذي كان مقرراً في الأصل في التاسع من إبريل / نيسان الجاري، أُرجئ إلى 16 من الشهر نفسه.

وتأتي الزيارة بينما يفرض نقص عالمي لأشباه الموصلات ضغوطاً على شركات صناعة السيارات والمصنعين في الولايات المتحدة، مما يجبرهم على خفض الإنتاج. واكتسب الأمر أهمية بالنسبة لصانعي السياسات الذين ينتابهم القلق بشأن المخاطر الاقتصادية والأمنية للنقص.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إنه من المتوقع أن يبحث مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان المخاوف حيال النقص في اجتماع يُعقد، الجمعة. وأضاف: «من العادل القول بأن دولنا الثلاث تملك العديد من مفاتيح مستقبل تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات وسنسعى للتأكيد على أهمية إبقاء تلك السلاسل من الإمدادات الحساسة آمنة».

وقال مصدران حكوميان إنه من المتوقع أن يغادر سوجا اليابان في 15 إبريل/ نيسان وأن يغادر واشنطن في 17 من الشهر نفسه.