شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي: 500 درهم غرامة ترك السيارة بحالة تشغيل أثناء التسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي-وام

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة تشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الألي (ATM)، ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة، مشيرة إلى أن غرامة ترك السيارة بحالة تشغيل أثناء التسوق تبلغ 500 درهم.

وأكدت مديرية المرور والدوريات ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.

وشددت على أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور تنبه إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة عند الطريق، مع عدم إيقاف المركبة بالأماكن الممنوع الوقوف فيها، حيث تنص على الآتي: «أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر إلى إيقافها على الطريق وجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك المركبة ومحركها دائراً، وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه»، وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي «عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور» غرامة قيمتها 500 درهم.