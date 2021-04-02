شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في جري وادي الحلو - كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في جري وادي الحلو – كلباء والذي يقام يوم الجمعة 9 أبريل /نيسان الحالي، أمام الموقع الأثري في وادي الحلو بالقرب من البرج وذلك بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، وذلك ضمن سلسلة سباقاته المجتمعية لهذا العام .

تأتي هذه الفعالية تزامناً مع يوم الصحة العالمي، والذي يصادف 7 أبريل من كل عام وتتاح فرصة المشاركة للجري في الطرق الوعرة لمسافتي 5 و10 كيلومترات من خلال فئات مختلفة، وهي فئة المواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة لمختلف الأعمار، إضافة إلى فئة المشاركات الافتراضية (عن بعد) من داخل الدولة وخارجها .

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى تواصل سلسلة السباقات المجتمعية للمجلس، لنشر وتعزيز ثقافة الرياضات الفردية، واستقطاب الشباب لممارستها لإعداد جيل من الرياضيين.

وأضاف: تم اختيار هذا الموقع الأثري في وادي الحلو، ليكون محطة الانطلاق والوصول لإبراز جمال المنطقة ومكانتها التراثية وإبراز الواجهة الرياضية والمعالم السياحية لإمارة الشارقة والترويج لها.

وأكد : شهدت الفعاليات السابقة نجاحاً طيباً وتفاعلاً مميزاً، وهو ما يدفعنا على الاستمرار لتحقيق سلسلة النجاحات،ونشكر ونقدر الجهود المبذولة سواءً من فريق العمل بالمجلس بإشراف إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية والجهات الداعمة والمشاركة، خلال هذه السباقات مع الظروف التي يمر بها العالم، نتاج انتشار جائحة كورونا.