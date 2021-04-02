شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 ألف جرعة لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 100,080 جرعة لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدّمتها حتى اليوم 8 ملايين و491 ألفاً و382، بمعدل توزيع 85.85 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة، لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، وستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.