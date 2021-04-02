شكرا لقرائتكم خبر عن «الذهب» بطل سباق المرفأ للتجديف التراثي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج «الذهب» لمالكه أحمد إبراهيم راشد الشامسي والنوخذة إبراهيم سلطان المرزوقي، بطلاً لسباق المرفأ للتجديف التراثي، ضمن مهرجان الظفرة البحري الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

شهد السباق وتوج الفائزين الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيف والتزحلق على الماء، بحضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى بنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسعيد خليفة المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسالم خليفة الغيثي منسق علاقات عامة في النادي.

وحل في المركز الثاني القارب «غازي» لمالكه عبد الله علي عبد الله الحمادي والنوخذة سالمين إسماعيل سالم الحمادي، وفي المركز الثالث قارب «فريق الصاروخ» لمالكه النوخذة إبراهيم سلطان المرزوقي.

الصيد بالكنعد

وشهدت مسابقة الصيد بالكنعد في مهرجان الظفرة البحري، مشاركة نسائية لصيد أكبر سمكة كنعد؛ حيث سلمت لمياء الصيقل ما لديها وصديقاتها من صيد، مسجلة أول مشاركة نسائية في المسابقة.

وأعربت لمياء الصيقل عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الظفرة البحري الذي يجمع بين السباقات التراثية والحديثة، ويشجع هوايات الشباب فيما يتعلق بالرياضات البحرية مثل الصيد.

وتختتم مساءالسبت مسابقة الكنعد؛ حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الـ10 الأولى في المسابقة.

كما ينطلق السبت أيضاً سباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة «ريجاتا»، ومسابقات الكايت سيرف فئة «فريستايل».