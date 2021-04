نايكي تفوز بدعوى "حذاء الشيطان"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







فازت شركة نايكي بدعوى قضائية ضد مجموعة "إم إس سي إتش إف" الفنية في بروكلين بشأن "حذاء الشيطان" المثير للجدل الذي يحتوي على قطرة دم بشري حقيقية في نعله.

ويبلغ سعر الحذاء الرياضي، وهو نسخة معدلة من حذاء نايكي "اير ماكس 97"، 1018 دولاراً، وبه صليب مقلوب ونجمة خماسية وعبارة "لوقا 10:18".

وأنتجت مجموعة "إم إس سي إتش إف" الفنية الحذاء بالتعاون مع مغني الراب ليل ناس إكس.

وقالت المجموعة إنه تم تصنيع 666 زوجاً من الحذاء فقط، وأن جميع الأزواج شُحنت باستثناء واحد.

وقالت نايكي إن "إم إس سي إتش إف" انتهكت علامتها التجارية، وطلبت من محكمة فيدرالية في نيويورك منع المجموعة من بيع الأحذية المعدلة ومنعها من استخدام شعارها الشهير.

وقالت شركة الأحذية الرياضية العملاقة في الدعوى: "من المحتمل أن تسبب إم إس سي إتش إف وأحذية الشيطان غير المرخصة ارتباكاً وتخلق ارتباطاً خاطئاً بين منتجات إم إس سي إتش إف ونايكي".

ورد محامو المجموعة بأن الـ 666 زوجاً التي ابتكرتها "ليست أحذية رياضية تقليدية، وإنما هي أعمال فنية معدودة... بيعت لهواة الجمع مقابل 1018 دولاراً لكل منها".

وأصدر قاضٍ اتحادي أمراً تقييدياً مؤقتاً يوم الخميس، وذلك في خطوة لصالح نايكي.

ولا يزال تأثير الحكم غير واضح، إذ أشارت "إم إس سي إتش إف" إلى عدم وجود خطط لإنتاج المزيد من الأحذية.

وطرحت المجموعة الحذاء، الذي يحمل اللونين الأسود والأحمر، يوم الاثنين، بالتزامن مع إصدار أحدث أغنية للمغني ليل ناس إكس، بعنوان: مونتيرو (ادعني باسمك) Montero (Call Me By Your Name).

وتصوّر الأغنية مغني الراب، الذي أعلن في عام 2019 أنه مثلي الجنس، يحتفي بميوله الجنسية ويرفض محاولات وصمه بسببها.

وفي الفيديو الخاص بالأغنية، ينزلق المغني على عامود من الجنة إلى الجحيم، ثمّ يرقص بشكل مثير مع الشيطان، قبل أن يكسر رقبته ويسرق قرنيه.

ويشير كل من فيديو الأغنية والحذاء إلى نص في إنجيل لوقا يتحدث عن سقوط الشيطان من السماء.

وكل حذاء مزود بنعل الوسادة الهوائية المميز من نايكي، يحتوي على 60 سنتيمتراً مكعباً من الحبر الأحمر وقطرة واحدة من الدم البشري، تبرع بها أعضاء مجموعة "إم إس سي إتش إف" الفنية.

وفي دعواها أمام المحكمة في نيويورك، قالت شركة نايكي إنها لم تُقر أو تصرح بإنتاج "حذاء الشيطان" المعدل.

وقالت الشركة: "هناك بالفعل دليل على حدوث ارتباك كبير في السوق، بما في ذلك دعوات لمقاطعة نايكي رداً على طرح أحذية الشيطان من إم إس سي إتش إف، بناءً على الاعتقاد الخاطئ بأن نايكي قد سمحت أو وافقت على هذا المنتج".

واستشهدت الدعوى بتغريدة نشرها مؤثر شهير على مواقع التواصل الاجتماعي معروف باسم "ساينت" أو "القديس" يوم الجمعة الماضي، والتي أثارت الفضول بشأن الإصدار المرتقب للحذاء وزادت الترويج له خلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة.

وانتقد بعض المحافظين، وبينهم حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، وبعض المتدينين، التصميم المثير للجدل للحذاء، وانتقدوا أيضاً المغني ليل ناس إكس ومجموعة "إم إس سي إتش إف" عبر تويتر.

ورد المغني يوم الاثنين على نويم والمنتقدين الآخرين على تويتر وعلى دعوى نايكي ببعض التغريدات.

وقال جوزيف راش من ولاية تينيسي، الذي دفع 1080 دولاراً مقابل الحذاء، إنه قلق من أن يخسر أمواله بسبب النزاع الحاصل.

وقال لبي بي سي: "آمل أن أحصل عليه لأنني دفعت ثمنه"، مضيفًا أنه أجرى عملية الشراء ليس لأنه خطط بالتأكيد لارتداء الحذاء ولكن كموقف سياسي.

وأضاف: "كنت أرغب في دعم رجل أسود مثلي الجنس، يحاول إظهار سرد مختلف في دولة ذات غالبية مسيحية تتعامل حالياً مع الكثير من القضايا مع السود".

BBC OS on World Service radio انتقد ماكنزي نوريس دعوى نايكي

وقال ماكنزي نوريس من ساوث كارولينا، وهو من متابعي أعمال مجموعة "إم إس سي إتش إف" منذ فترة طويلة، إن الدعوى القضائية التي رفعتها شركة نايكي عطلت خططه لإعادة بيع الحذاء مقابل 2500 دولار عبر موقع "إي باي".

وأضاف: "بشكل عام، أعتقد أن دعوى نايكي وتدخلها أمر سخيف للغاية بالنظر إلى مقدار الضرر الذي يمكن أن تسببه للأشخاص العاديين مثلي الذين يحبون فقط تعديل منتجاتهم وإعادة بيعها بشكل قانوني".