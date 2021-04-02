مجموعة السبع تطالب بانسحاب "سريع وغير مشروط" من إقليم تيغراي

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برلين: دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع إلى انسحاب "سريع وغير مشروط وقابل للتحقق" للقوات الإريترية من إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعا في شمال إثيوبيا، حسب بيان مشترك صدر في برلين الجمعة.

وأكد وزارء الخارجية في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية "نرحب بالإعلان الأخير لرئيس الوزراء (الإثيوبي) أبيي (أحمد) بشأن انسحاب القوات الإريترية من تيغراي"، داعين إلى "إنهاء العنف وبدء عملية سياسية واضحة وشاملة ومقبولة من قبل جميع الإثيوبيين بمن فيهم سكان تيغراي".