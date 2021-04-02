شكرا لقرائتكم خبر عن مد التسجيل بالجمعية العمومية لانتخابات "الصحفيين" حتى الـ3 عصرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، عن مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حتى الساعة الـ3 عصرا، استعدادا لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة ،وذلك حال اكتمال النصاب القانونى.

وحال اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، يبدأ الاجتماع مباشرة لمناقشة جدول الأعمال والذى يتضمن التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

تجرى الانتخابات فى 32 لجنة انتخابية داخل مقر نادى المعلمين بالجزيرة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالاسكندرية.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 أبريل الجارى، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، وينافس فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشح لعضوية المجلس.