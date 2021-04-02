شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على الانتخابات: 900 عضو يسجلون حتى الآن بعمومية نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أن عدد الصحفيين الذين سجلوا بالجمعية العمومية بلغ 900 عضو فقط، متابعا هذا العدد ضعيف جدا وأقل من نصف العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفى.

كما سجل ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لدورة جديدة فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، استعدادا لاجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى.

وطالب خالد ميرى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين ، أعلن مد باب التسجيل فى الجمعية العمومية إلى الساعة 2 ظهر اليوم الجمعة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين .

وبدأ الصحفيون ، التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة ،وذلك حال اكتمال النصاب القانونى بحضور 25%+1.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، يبدأ الاجتماع مباشرة لمناقشة جدول الأعمال والذى يتضمن التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

تجرى الانتخابات فى 32 لجنة إنتخابية داخل مقر نادى المعلمين بالجزيرة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 أبريل الجارى، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، وينافس فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشح لعضوية المجلس.