مصدر يكشف سبب انفصال 6 عربات في قطار أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد بأسيوط، أن واقعة انفصال 6 عربات من قطار النوم رقم 82 المتجه من القاهرة إلى محافظة أسوان، فجر اليوم الجمعة، عند قرية منقباد يرجع إلى حدوث كسر بالقاطرة التى تقطر العربات ببعضها خلال رحلة القطار.

وأوضح المصدر أن الواقعة لم تسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كانت محافظة أسيوط، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات الأزمات والكوارث، بانفصال 6 عربات من القطار رقم 82 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء سيره عند قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، في الثالثة والنصف صباحًا.

انتقل المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد أسيوط، وبرفقته قوات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف، وقوات الشرطة، واستدعي جرارًا من محطة أسيوط، وسحب العربات المنفصلة، وتوصيلها بالقطار المذكور، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وقال الطيبي، إن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة، ولم يتجاوز معدل التأخير عن ساعة واحدة، وحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي أحداث مشابهة.