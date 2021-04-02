أغرب من أفلام السينما.. حكاية لم شمل أسرة فككها التشرد 15 عامًا بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

دموع وفرحة غمرت ملامح الأب العجوز الذي التقى ابنتيه، من ذوي الهمم، بعد 15 عامًا من التشرد في شوارع كفر الشيخ، والبحيرة، بعدما جمعتهم حملة "دسوق بلا مشردين"، والتي أطلقها مؤخرًا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بداية القصة كانت مع فريق العمل في حملة "دسوق بلا مشردين"، إذ أكد قائد الفريق محمود أبوالحسن، لـ"الخليج 365"، أنهم خلال رصدهم المشردين في شوارع مدينة دسوق، رجلا في العقد السادس من عمره يدعى "م.ع"، من مواليد محافظة البحيرة، يقيم في أحد شوارع مدينة دسوق، قرابة 15 عامًا.

قال: "الحكاية أغرب من أفلام السينما، لما بحثنا حالته عرفنا أنه كان له 4 أبناء شابين، وفتاتين، ومع مرور السنين توفيت زوجته، وابنيه الشابين بعد وفاة الأم مباشرة، فأصيب بصدمة جعلته يمر بحالة نفسية سيئة بسبب فقدان المال، وابنيه وقرر اللجوء إلى الشارع والإقامة فيه تاركًا ابنتيه الوحيدتين".

يضيف سامح النويشي، عضو الحملة، أن الأب العجوز بعدما قرر الاستقرار في شوارع مدينة دسوق، وظل على وضعه حوالي 15 عامًا، لا يعلم عن أسرته شيئًا، بعدما أفصح عن عدة معلومات لأعضاء الفريق من بينها تركه ابنتين من ذوي الهمم، ولا يعلم عنهما شيئًا.

ولفت عضو الحملة، إلى أن المسن طلب من أعضاء الحملة، رؤية ابنتيه قبل أن يلقى ربه "نفسي أشوف عيالي البنات قبل ما أقابل وجه كريم".

ووفق أعضاء الحملة، انتقل فريق الحملة إلى محافظة البحيرة، بعد حصولهم على معلومات من الأب العجوز بخصوصهما، وكانت صدمتهم عندما اكتشفوا أن الفتاتين اختفتا نهائيًا، بعدما رحل الأب من مسقط رأسه في محافظة البحيرة، إلا أنهم بالبحث نجحوا فعليًا في العثور على الفتاتين.

وتابع قائد الحملة محمود أبوالحسن، قائلًا: "رغم الجهد والمشقة في العثور على الفتاتين لكن ربنا كلل جهودنا بالنجاح، وقدرنا نعثر عليهما فوجدنا الأولى التي تبلغ من العمر 40 عامًا، مشردة، وتقيم في شوارع إحدى قرى محافظة البحيرة، والثانية البالغة من العمر 35 عامًا، مشردة أيضًا، وتقيم في إحدى قرى مركز دسوق، وكلتاهما من ذوي الهمم".

أوضح أبوالحسن، أن أصعب موقف مروا به كأعضاء الحملة، وجعلهم جميعًا يبكون، عندما التقى الأب، ولقاء بعضهم بعد 15 عامًا تشرد في شوارع كفر الشيخ، والبحيرة، فالأب لم تفارق الدموع عينيه، والفرحة لم تفارق الابنتين، خاصة أن الفتاتين ظنتا أن الأب توفي.

وفي السياق وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نقل الأب، وابنتيه، إلى إحدى دور الرعاية بمحافظة الجيزة، وذلك تحت إشراف الدكتورة ايمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وفريق إغاثة المحافظة الممثلين في أعضاء حملة "دسوق بلا مشردين".